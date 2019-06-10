Вихованці пришкільного табору «Країна Барвінкова» з Приютівської ОТГ побували на екскурсії в КСК «Ніка»

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Для маленьких школярів з Користівської загально-освітньої школи I-III ступенів провели екскурсію в культурно-спортивному комплексі «Ніка» в м. Олександрія.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «Приютівської ОТГ».

Дітлахи завітали до Будинку футболу, де вони мали змогу переглянути фотографії визначних подій клубу.

Також, під час візиту до спорткомплексу кожен маленький відвідувач зміг познайомитися з життям клубу з середини.

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В момент екскурсії школярі мали змогу поринути в атмосферу футбольного клубу й команди та уявити себе тренером, футболістом, або ж президентом футбольного клубу «Олександрія».

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