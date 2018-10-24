Вихованці Войнівського дитячого будинку задушили працівника закладу та продали його помешкання

Троє вихованців дитячого будинку «Перлинка», що знаходиться в с. Войнівка Олександрійського району, вбили працівника закладу. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

Як відомо, хлопці орендували квартиру у працівника закладу в м. Олександрія. Власник квартири мав проблеми з наркотичною залежністю, однак певний час до події їх не вживав.

В травні 2015 року орендарі вирішили продати квартиру чоловіка та привласнити кошти. Для цього наважилися задушили власника квартири мотузкою, а через пів року зробили фіктивні документи та здійснили бажане.

Рішенням суду трьох хлопців було визнано винними у навмисному вбивстві та призначили покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.