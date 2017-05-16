З 12 по 14 травня 2017 року, в Харкові, пройшов чемпіонат України по військово-спортивному багатоборству, розділ “Бойове двоборство”. У цих змаганнях взяли участь збірні команди з 14 областей України, а також спортсмени Збройних сил України і Національної гвардії України.

Загальна кількість учасників змагань склала 720 чоловік. Традиційно, кістяк збірної команди Кіровоградської області склали вихованці патріотично-спортивного клубу “Захист”. Якісний відбір після обласних змагань, проведення учбово-тренувальних зборів, дозволило сформувати сильну і дружну команду.

Змагання проходили в два етапи. Перший день змагань вимагав від спортсменів холоднокровності і точності в стрільбі, а наступні два дні – тактичної і фізичної підготовки по “Всестилевому бою”.

За підсумками змагань наші земляки зайняли наступні місця:

І – місце

Вікова категорія Вагова категорія Версія

8-9 до 28кг Б- 1, Б- 2 Давид Данилов

10-11 до 45кг Б- 2 Андрій Лаврусенко

14-15 до 50кг Б- 3 Владимир Суржик

16-17 до 65кг Б- 3, Б- 2 Владислав Фоменко

18 і старше до 60кг Б- 3 Ілля Теслярів

18 і старше до 80кг Б- 3 Владислав Скрыпник

ІІ – місце

8-9 до 28кг Б- 2 Микита Тертишний

10-11 до 45кг Б- 1 Андрій Лаврусенко

12-13 до 45кг Б- 2 Олексій Рыжов

14-15 до 50кг Б- 2 Владимир Суржик

14-15 до 60кг Б- 2, Б- 3 Владислав Радченко

16-17 до 65кг Б- 3 Роман Касьяненко

16-17 до 80кг Б- 2 Владислав Задорожний

18 і старше до 80кг Б- 2 Владислав Скрипник

ІІІ – місце

10-11 до 40кг Б- 2 Олексій Тарасенко

10-11 до 45кг Б- 1 Борислав Корнілов

12-13 до 35кг Б- 2 Максим Деревянко

12-13 до 40кг Б- 2 Дмитро Кучеренко

16-17 до 60кг Б- 3 Максим Ковальчук

16-17 до 80кг Б- 3 Владислав Задорожний

Збірну команду підготував: Заслуженый тренер України – Андрій Ярошевский, тренера другої категорії – Олексій Кравченко, Ілля Стовба, інструктор по вогневій підготовці Олексій Рыжов. Керівництво патріотично-спортивного клубу “Захист”, а також спортсмени збірної команди, висловлюють величезну вдячність за допомогу депутатові Олександрійської міської ради Андрію Коломійцеву, а також батьківському комітету за допомогу в організаційних питаннях і підтримку наших хлопців при проведенні поєдинків.