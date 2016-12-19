Сьогодні, 19 грудня 2016 року з нагоди дня Св. Миколая привітати малечу з Новопразької спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату 1-2 ступенів Кіровоградської обласної ради завітали поважні гості: заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев, голова Олександрійської РДА Богдан Куруп та директор районного центру соціальних служб для сім’ї та молоді, депутат обласної ради Ірина Чемерис.

Посадовці приїхали до закладу не з пустими руками. Так, Андрій Коломійцев вручив директору інернату сертифікат на сушильний автомат. Цей пристрій є дуже потрібним для закладу, адже він здатен впоратися з великими об’ємами білизни та сушити різнотипні матеріали без шкоди для їх стану. Коломійцев поздоровив дітей зі святом та побажав їм здоров’я та натхнення, адже вихованці інтернатів є однією з найбільш вразливих категорій населення, тому дуже важливо не залишити їх самих на життєвому шляху та показати важливість будь-якої дитини для суспільства.

В свою чергу з вітальним словом виступили голова Олександрійської РДА Богдан Куруп та директор закладу Сергій Заяц. Адміністрація інтернату подякувала народному депутату Верховної Ради Анатолію Кузьменку за можливість талановитим учням відвідати резиденцію Святого Миколая, а також обласній та районній владі за ту підтримку, яку вони надають закладу.

Діти ж підготували гостям невеличкий святковий концерт, після чого для малечі свою концертну програму представив районний будинок культури.

Крім цього, до дня Св. Миколая в холі влаштували виставку виробів ручної роботи.