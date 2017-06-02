Вихованців “Перлинки” привітали з нагоди Дня захисту дітей

Поздоровити вихованців дитячого будинку “Перлинка” завітали голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, заступник голови Олександрійської районної державної адміністрації Олександр Безкровний, начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Наталія Чернявська, один із засновників закладу Андрій Кривулько та інші поважні гості. Про це повідомляє прес-служба Олександрійської РДА.

Під час візиту Сергій Кузьменко привітав діточок зі святом та порадував їм м’які іграшки, м’ячі та солодощі. У свою чергу, гостям провели екскурсію по дитячому будинку, після чого для малечі провели ігрову програму, котру організували працівники районного будинку культури.