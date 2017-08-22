Вихованцям дитячих будинків та інтернатів Олександрійщини презентували корисну літературу

Дитячі будинки Олександрійщини нещодавно отримали корисну навчальну літературу в рамках акції «Подаруй дитині радість», котра проводиться з метою аби привернути увагу громадян до проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це кореспондентам Голосу Громади розповіла Світлана Величко – начальник ЦОС-11 м.Олександрія Кіровоградська дирекція ПАТ «Укрпошта» та адміністрація Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Олександрійського району Кіровоградської області. Світлана Анатоліївна розповіла про те, що кожного року ПАТ «Укрпошта» проводить доброчинну акцію «Подаруй дитині радість» і пропонує усім небайдужим допомогти у придбанні необхідної для розвитку дитини літератури, оформивши підписку на дитячі корисні видання.

Цього року завдяки небайдужості депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева вихованці дитячих закладів Олександрійщини також мали змогу отримати корисні дитячі видання, серед яких: «Вигадуй, думай, грай», «В гостях у казки», «Граючись вчимося», «Барбі», «Маленький розумник», «Барвінок», «Живе джерельце», «Дзвіночок», «Академія юного моделіста», «Академія саморобкіна», «Детские кроссворды», «Ералаш» та «Маленька фея та сім гномів» та ін.

“Дуже приємно, що ще залишилися такі чуйні та щирі люди, як Андрій Коломійцев, котрий підтримав добру справу для дітей. Адже сьогодні ці діти потребують більш особливої уваги з боку дорослих, а передплачені видання обов’язково стануть їм у нагоді, допоможуть дізнатися більше корисної інформації та навчитися чомусь новому” – зазначила Світлана Величко.

Передплачена література наразі направлена до школи-інтернату в Новій Празі, дитячого будинку «Джерело життя» у мікрорайоні Перемога, дитячого будинку «Перлинка», школи-інтернату у Пантаївці та до Центру дитячої та юнацької творчості.