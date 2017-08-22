Вихованцям дитячих будинків та інтернатів Олександрійщини презентували корисну літературу

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Дитячі будинки Олександрійщини нещодавно отримали корисну навчальну літературу в рамках акції «Подаруй дитині радість», котра проводиться з метою аби привернути увагу громадян до проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це кореспондентам Голосу Громади розповіла Світлана Величко – начальник ЦОС-11 м.Олександрія Кіровоградська дирекція ПАТ «Укрпошта» та адміністрація Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Олександрійського району Кіровоградської області. Світлана Анатоліївна розповіла про те, що кожного року ПАТ «Укрпошта» проводить доброчинну акцію «Подаруй дитині радість» і пропонує усім небайдужим допомогти у придбанні необхідної для розвитку дитини літератури, оформивши підписку на дитячі корисні видання.

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Цього року завдяки небайдужості депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева вихованці дитячих закладів Олександрійщини також мали змогу отримати корисні дитячі видання, серед яких: «Вигадуй, думай, грай», «В гостях у казки», «Граючись вчимося», «Барбі», «Маленький розумник», «Барвінок», «Живе джерельце», «Дзвіночок», «Академія юного моделіста», «Академія саморобкіна», «Детские кроссворды», «Ералаш» та «Маленька  фея та сім гномів» та ін.

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“Дуже приємно, що ще залишилися такі чуйні та щирі люди, як Андрій Коломійцев, котрий підтримав добру справу для дітей. Адже сьогодні ці діти потребують більш особливої уваги з боку дорослих, а передплачені видання обов’язково стануть їм у нагоді, допоможуть дізнатися більше корисної інформації та навчитися чомусь новому”  – зазначила Світлана Величко.

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Передплачена література наразі направлена до школи-інтернату в Новій Празі, дитячого будинку «Джерело життя» у мікрорайоні Перемога, дитячого будинку «Перлинка», школи-інтернату у Пантаївці та до Центру дитячої та юнацької творчості.

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