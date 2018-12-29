Виконком і сесія Олександрійської міськради підсумували бюджетну «арифметику»

28 грудня відбулося засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, на якому розглядалося всього два питання порядку денного. Присутні внесли зміни до міського бюджету на 2018 рік, збільшивши доходи та видатки його загального фонду на 2 мільйони гривень за рахунок відповідної державної субвенції (міський голова Степан Цапюк назвав це «другою частиною новорічного подарунку», перша частина якого була залучена до міського кошторису рішенням попереднього засідання виконкому три дні тому). Нинішнє засідання виконкому своєю ухвалою запропонувало розподілити двомільйонну субвенцію порівну на освітню та медичну галузі міста.

Наступне питання стосувалося надання дозволу одному з підприємців міста на здійснення святкової торгівлі на площі Соборній цукровою ватою, попкорном, іграшками та карнавальною атрибутикою на період від прийняття даного рішення до 15 січня 2019 року.

Логічним продовженням засідання виконкому стала 58-а позачергова сесія міської ради, яка відбулася цього ж дня за участі 34-х депутатів. Перед її початком слово попросив віце-президент громадської організації ветеранів державних правоохоронних органів спеціального призначення «Вимпел України» Борис Бугара, який від імені президента цієї ГО нагородив С.Цапюка медаллю «За гідність та патріотизм» Всеукраїнського об’єднання «КРАЇНА» за 20-річну сумлінну працю, патріотизм та активну позицію у підтримці ветеранського руху Кіровоградщини.

У свою чергу С.Цапюк вручив подяку з нагоди Дня місцевого самоврядування депутату фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Олександрійської міської ради Миколі Острівному.

Після цих урочистостей депутати перейшли до порядку денного, який складався лише з одного питання: коригування міського бюджету року, що вже добігає кінця, на суму тих самих двох мільйонів гривень субвенції. Депутати, проголосувавши, успішно впоралися з цим завданням.

Отже, за словами Степана Цапюка, міська рада разом з її підрозділами виконали (і навіть перевиконали на16 мільйонів) бюджет 2018 року. Нагадаємо, його дефіцит складав протягом бюджетного року приблизно 26 мільйонів (ця величина є змінною). Але мер міста зазначив, що суттєва допомога у виконанні бюджету була надана з боку Державної обласної адміністрації. Вона становила 40 мільйонів гривень: 20 млн грн з Державного бюджету і стільки ж – з обласного. Отож якщо провести нескладну математичну операцію з даними числами, то начебто все збігається. За сприяння у своєчасному надходженні місту цих бюджетних трансферів Степан Цапюк раніше неодноразово дякував голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергію Кузьменку, його заступнику Сергію Коваленку та Народному депутату України Анатолію Кузьменку.

