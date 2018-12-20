Виконком міськради дозволив місця продажу ялинок

Виконавчий комітет Олексадрійської міської ради на своєму засіданні 19 грудня надав дозвіл п`ятьом суб`єктам підприємницької діяльності на розміщення точок вуличної торгівлі ялинками на території міста за умови наявності у них довідки про радіаційну безпеку, пластикового чіпу або самоклейної етикетки зі штрих-кодом про походження ялинки за такими адресами:

пр. Соборний, №№11, 60, 89, 91, 107, 111;

вул. 6 Грудня, №№ 137, 138, 141/1;

вул. Садова, №№ 41а, 64;

вул. Першотравнева, №№ 53-55;

вул. Григорія Усика, № 47 та перехрестя вул. Григорія Сокальського;

пр. Будівельників, №26а, 31;

вул.Знам`янська (біля магазину «Оптовичок»);

вул. Перспективна, 36;

вул. Козацька, 41.