Виконком міськради дозволив місця продажу ялинок

Виконавчий комітет Олексадрійської міської ради на своєму засіданні 19 грудня надав дозвіл п`ятьом суб`єктам підприємницької діяльності на розміщення точок вуличної торгівлі ялинками на території міста за умови наявності у них довідки про радіаційну безпеку, пластикового чіпу або самоклейної етикетки зі штрих-кодом про походження ялинки за такими адресами:
пр. Соборний, №№11, 60, 89, 91, 107, 111;
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вул. 6 Грудня, №№ 137, 138, 141/1;
вул. Садова, №№ 41а, 64;
вул. Першотравнева, №№ 53-55;
вул. Григорія Усика, № 47 та перехрестя вул. Григорія Сокальського;
пр. Будівельників, №26а, 31;
вул.Знам`янська (біля магазину «Оптовичок»);
вул. Перспективна, 36;
вул. Козацька, 41.