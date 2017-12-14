Сьогодні, 14 грудня, виконавчий комітет Олександрійської міської ради погодив підприємцю Лизогубовій Ользі Михайлівні розміщення торгових точок для здійснення святкової торгівлі цукровою ватою, попкорном, дитячими іграшками та карнавальною атрибутикою у місцях проведення святкових заходів в Олександрії, терміном з 19 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року.

Щоправда, торгівля дозволена лише за умови укладання підприємцем договору про вивіз твердих побутових відходів.

Також члени виконкому надали дозвіл на торгівлю ялинками ПП «Петриківський ринок» за адресами: вул. 6-го Грудня, 138 (біля гуртожитку) та вул. Перспективна, 36 (напроти КП «Олександрійський центральний ринок»).