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Сьогодні, 14 грудня, виконавчий комітет Олександрійської міської ради погодив    підприємцю Лизогубовій Ользі Михайлівні розміщення торгових точок для здійснення святкової торгівлі цукровою ватою, попкорном, дитячими іграшками та карнавальною атрибутикою у місцях проведення святкових заходів в Олександрії, терміном з 19 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року.

Щоправда, торгівля дозволена лише за умови укладання підприємцем договору про вивіз твердих побутових відходів.

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Також члени виконкому надали дозвіл на торгівлю ялинками ПП «Петриківський ринок» за адресами: вул. 6-го Грудня, 138 (біля гуртожитку) та вул. Перспективна, 36 (напроти КП «Олександрійський центральний ринок»).

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