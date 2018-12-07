Виконком поставив «жирну крапку» у теплотарифному питанні

5 грудня визначено у 1985 році Генеральною Асамблеєю ООН Міжнародним днем волонтера. 6 грудня, перед початком чергового засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради спеціально запрошені волонтери нашого міста з цієї нагоди отримали привітання від місцевої влади. Про це повідомляє «Голос Громади».

Так, грамотою Олександрійської міської ради за активну участь у волонтерському русі було нагороджено загін «Милосердя» Олександрійського медичного училища в особі його голови Ольги Долгої.

А також міський голова Степан Цапюк вручив подяки постійним волонтерам, які від самого початку війни на сході України, з 2014 року допомагали армії чим могли. Це Людмила Бояр, Олег Литвинов, Ігор Трофименко, Олександр Захарченко, Сергій Ремез, Геннадій Замрика, Анатолій Задесенець, Володимир Великожон, Юрій Капущак, Аркадій Дяденюк.

Відзначено їхній неоціненний і різносторонній внесок у забезпечення боєздатності нашої армії, зокрема її технічного оснащення: протягом цих років олександрійськими волонтерами відремонтовано і доставлено у зону бойових дій понад 40 бронетранспортерів та більше двохсот військових автомобілів. Волонтерський рух у місті продовжується.

А що стосується питань черги денної засідання виконкому, то найбільш помітним з них, без сумніву, можна вважати рішення про коригування тарифів на послуги теплопостачання КП «Теплокомуненерго» для населення.

5 грудня відбулися громадські обговорення стосовно підвищення тарифу, отож виконком своєю ухвалою поставив крапку у даному питанні. Хоча і цього разу не обійшлося без дискусії: зокрема виконкомівець Станіслав Гришко був переконаний, що нове підвищення вартості централізованого теплопостачання лише погіршить і без того вкрай незадовільний стан проплати населенням за тепло, яка наразі становить лише 42 % від необхідного.

А його колега по виконкому В`ячеслав Артем`єв у ході обговорення продемонстрував неабияку «обізнаність» у комунальній сфері міста: вже три роки відвідуючи засідання виконкому, він досі був впевнений, що олександрійське «Теплокомуненерго» – це приватне підприємство…

Директору ТКЕ Аллі Грибачовій у ході полеміки знову довелося відповідати на ряд запитань стосовно економіки нового тарифу зокрема і підприємства взагалі. Ось ще деякі цікаві дані, почуті присутніми від неї: на даний час боржників-абонентів у підприємства – далеко за 10 тисяч. З п`ятьма тисячами з них укладені договори реструктуризації; 2,5 тисячі абонентів погасили свої борги.

Але за словами директора, це ті, хто мав «незначні» заборгованості – у декілька тисяч гривень. Значно складніші справи зі споживачами, у яких борги сягають 15, 20 і навіть 30 тисяч гривень (а таких вже назбиралося немало)… Здається, всі члени виконкому – хто в голос, а хто подумки – погодилися з тим, що пересічні абоненти (а тим більше пенсіонери), які зараз позбавлені субсидій, платити за такими тарифами неспроможні навіть теоретично.

Але то все була лірика, а проза однак вийшла такою, як і передбачалося: виконком проголосував за запропонований для будинків з тепловими лічильниками тариф у розмірі 1712,20 грн за 1 Гкал; для багатоповерхівок без загальнобудинкових лічильників – 45,12 грн за 1 м2.

Якою буде реальна плата за централізований обігрів одно-, дво-, та трикімнатних квартир в середньому – «Голос Громади» аналізував раніше зі слів директора КП ТКЕ А.Грибачової у попередньому матеріалі з громадських обговорень. Рішення виконкому стане чинним через 15 днів після його офіційного оприлюднення.

Серед наступних питань черги денної виконком своїми рішеннями доповнив програму «Дороги Олександрії» на 2016-2020 р.р., включивши до неї додатково 11 доріг міста, що потребують капітального ремонту; вніс зміни до комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО і членів їх сімей, якими зокрема передбачається виплата членам родин загиблих учасників АТО щорічної грошової допомоги у розмірі 1000 грн.

Також на засіданні було затверджено міську соціальну програму з виконання Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року та розглянуто ряд земельних питань.