Виконком проголосував за підвищення тарифу на тепло для населення та бюджетних установ

Відповідне рішення щодо підвищення тарифу на теплопостачання для бюджетних установ, інших споживачів м. Олександрії та населення було одноголосно ухвалено членами виконавчого комітету Олександрійської міської ради сьогодні, 8 лютого.

Таке рішення було прийнято на основі підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 3200 грн. до 3723 грн. з 01.01.2018, вартості електроенергії з 2,05484 грн.кВт.год. до 2,20313 грн.кВт.год. з 01.01.2018 та з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів та недопущення збиткової господарської діяльності КП «Теплокомуненерго».

Запропоновано та у подальшому підтримано членами виконкому підвищення тарифу як для населення, так і для бюджетних установ в середньому на 15 грн за Гкал.

Так раніше бюджетні установи сплачували 1975 грн за Гкал, відтепер будуть сплачувати 1990 грн за Гкал, для усіх інших споживачів (окрім населення) тариф зріс відповідно з 1977 до 1991 грн за Гкал.

Що стосується тарифу для населення, то він зріс також у середньому на 14,88 грн за Гкал. Відтепер олександрійці будуть сплачувати 1434 грн за Гкал (за центральне опалення).

Детально переглянути зміну в тарифах можна за посиланням: Структура тарифів на теплову енергію січень 2018