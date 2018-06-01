Виконком розширив повноваження комісії з надання субсидій та змінив графіки руху автобусів

Вчора, на засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради було прийнято положення, яке стосувалося повноважень міської комісії з надання дозволу на отримання житлових субсидій. Як доповіла начальник управління праці та соціального захисту населення міськради Олена Назаренко, прийняття такого положення викликане новим державним законодавством стосовно надання субсидій, яке вступило в силу з 1 травня цього року. Нове положення про комісію стосувалося розширеного переліку питань, які вона може розглядати та певними обмеженнями у новому Положенні про надання субсидій. За інформацією, станом на кінець опалювального сезону в Олександрії отримували субсидії 26,5 тисячі домогосподарств, а в подальшому у зв’язку із законодавчими обмеженнями, ця кількість може зменшитися на 30 відсотків. На даний час, за словами О. Назаренко, з заявами про отримання субсидій звернулися понад 1 тисяча громадян.

Також на засіданні виконкому розглядалися питання стосовно міського громадського транспорту. Зокрема управлінням економіки міської ради пропонувалося заборонити рух транспорту на деяких ділянках міських маршрутів, але пропозиція не була підтримана і розгляд даного питання перенесено на наступне засідання виконкому після доопрацювання. Разом з тим розпорядок руху на низці автобусних маршрутів зазнав змін у зв’язку з прийняттям виконавчим комітетом оновлених графіків. Оновити таблички з новим розкладом на автобусних зупинках управління економіки планує протягом місяця.