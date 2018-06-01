Виконком розширив повноваження комісії з надання субсидій та змінив графіки руху автобусів

423

Вчора, на засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради було прийнято положення, яке стосувалося повноважень міської комісії з надання дозволу на отримання житлових субсидій. Як доповіла начальник управління праці та соціального захисту населення міськради Олена  Назаренко, прийняття такого положення викликане новим державним законодавством стосовно надання субсидій, яке вступило в силу з 1 травня цього року. Нове положення про комісію стосувалося розширеного переліку питань,  які вона може розглядати та певними обмеженнями у новому Положенні про надання субсидій. За інформацією, станом на кінець опалювального сезону в Олександрії отримували субсидії 26,5 тисячі домогосподарств, а в подальшому у зв’язку  із законодавчими обмеженнями, ця кількість може зменшитися на 30 відсотків. На даний час, за словами О. Назаренко, з заявами про отримання субсидій звернулися понад 1 тисяча громадян.

Читайте також:  Свято останнього дзвоника відсвяткували в Олександрійському коледжі культури і мистецтв

Також на засіданні виконкому розглядалися питання стосовно міського громадського транспорту. Зокрема управлінням економіки міської ради пропонувалося заборонити рух транспорту на деяких ділянках міських маршрутів, але пропозиція не була підтримана і розгляд даного питання перенесено на наступне засідання виконкому після доопрацювання. Разом з тим розпорядок  руху на низці автобусних маршрутів зазнав змін у зв’язку з прийняттям  виконавчим комітетом  оновлених графіків.  Оновити таблички з новим розкладом на автобусних зупинках управління економіки планує протягом місяця.

Читайте також:  Олександрійці відзначили 272-у річницю з дня заснування рідного міста (Фоторепортаж)

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ