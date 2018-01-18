Виконком заборонив олександрійському підприємцю продавати піротехніку

Сьогодні, 18 січня, під час проведення засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради було ухвалено рішення про заборону продажу піротехнічних виробів у кіоску «Пірохата», що розташований в центрі міста за адресою пл. Соборна (суміжно з житловим будинком № 4).

Окрім цього було рекомендовано позичкодавцю розірвати договір позички з підприємцем-користувачем. У разі відмови підприємця виконати рішення, ухвалене виконавчим комітетом Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради змушене буде демонтувати цей кіоск.

Зазначимо, що мешканці Олександрії вже неодноразово скаржилися на порушення законодавства продавцем, котрий не вагаючись продає піротехнічні засоби дітям. Про такий випадок нещодавно повідомив Anatoliy Kolesnikov в одній із груп у фейсбук, підкріпивши свої слова відповідним фото.