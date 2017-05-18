Сьогодні, 18 травня 2017 року під час заісідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради було завтерджено проведення низки культурно-розважальних заходів у нашому місті.

Так, вже цієї суботи, 20 травня на майданчику перед ПК «Світлопільський» відбудеться день вуличної музики.

11 червня на площі Соборній усі бажаючі зможуть відвідати свято морозива від ТМ «Ласунка», цього ж дня у ПК «Світлопільський» 11 червня пройде XII Регіональний конкурс краси та талантів для дітей «Міні Міс та Міс Досконалість Центр 2017».

14 червня проводитиметься вистава «Майстер та Маргарита за участю української актриси О.Сумської, а 21 червня відбудеться концерт співачки Наталії Могилевської.