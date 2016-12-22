Викрадені у олександрійки 8 тис.грн. загрожують злодійці трьома роками позбавлення волі

В місцевої жительки з сумочки злодійка поцупила конверт, в якому було 8 тис.грн. Усі намаганння власними силами зупинити крадійку виявилися марними. Тоді олександрійка звернулася до місцевого відділу поліції та розповіла про пригоду. Жінка повідомила правоохоронцям, що стала жертвою зловмисниці, яка викрала з її сумочки гроші та при спробі наздогнати зловмисницю, остання приснула жінці в обличчя невідомою рідиною.

«На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група, – розповідає в.о. начальника Олександрійського відділу поліції Сергій Котига. Поліцейським знадобилося менше ніж півгодини, аби встановити місцезнаходження підозрюваної. Нею виявилася 29-річна жителька сусідньої області, яка вже має судимість за вчинення майнового злочину. У зловмисниці вилучено речові докази: гроші потерпілої та балончик, яким вона скористалася, аби втекти від власниці готівки».

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, або арешту на строк до шести місяців, або до трьох років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.