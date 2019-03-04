Винахідники Кіровоградщини мають змогу взяти участь у конкурсі науково-дослідних проектів

Нещодавно розпочався конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проектів для реалізації у 2020-2021 роках, в якому можуть взяти участь науковці закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та підприємств з Кіровоградщини.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт МОН.
Конкурс оголошено Міністерством освіти і науки України, Міністерством освіти, науки і спорту Литовської Республіки та Науково-дослідною радою Литви.
Конкурс триватиме до 3 травня цього року.
Проектні пропозиції приймаються за такими пріоритетними напрямами:
- Інформаційні та нові виробничі технології (лазерні, прецизійні, механотронні, робототехнічні, плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо);
- Енергетика та енергоефективність;
- Екологія та раціональне природокористування;
- Науки про життя, нові технології лікування та профілактики найпоширеніших хвороб, дослідження у сфері біотехнології, біоінженерії та генетики;
- Нові речовини та матеріали;
- Соціальні та гуманітарні науки;
- Технології оборонного спрямування.
Докладніша інформація про конкурс розміщена за цим посиланням.