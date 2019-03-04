Винахідники Кіровоградщини мають змогу взяти участь у конкурсі науково-дослідних проектів

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Нещодавно розпочався конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проектів для реалізації у 2020-2021 роках, в якому можуть взяти участь науковці закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та підприємств з Кіровоградщини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт МОН.

Конкурс оголошено Міністерством освіти і науки України, Міністерством освіти, науки і спорту Литовської Республіки та Науково-дослідною радою Литви.

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Конкурс триватиме до 3 травня цього року.

Проектні пропозиції приймаються за такими пріоритетними напрямами:

  • Інформаційні та нові виробничі технології (лазерні, прецизійні, механотронні, робототехнічні, плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо);
  • Енергетика та енергоефективність;
  • Екологія та раціональне природокористування;
  • Науки про життя, нові технології лікування та профілактики найпоширеніших хвороб, дослідження у сфері біотехнології, біоінженерії та генетики;
  • Нові речовини та матеріали;
  • Соціальні та гуманітарні науки;
  • Технології оборонного спрямування.
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Докладніша інформація про конкурс розміщена за цим посиланням.

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