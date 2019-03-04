Винахідники Кіровоградщини мають змогу взяти участь у конкурсі науково-дослідних проектів

Нещодавно розпочався конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проектів для реалізації у 2020-2021 роках, в якому можуть взяти участь науковці закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та підприємств з Кіровоградщини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт МОН.

Конкурс оголошено Міністерством освіти і науки України, Міністерством освіти, науки і спорту Литовської Республіки та Науково-дослідною радою Литви.

Конкурс триватиме до 3 травня цього року.

Проектні пропозиції приймаються за такими пріоритетними напрямами:

Інформаційні та нові виробничі технології (лазерні, прецизійні, механотронні, робототехнічні, плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо);

Енергетика та енергоефективність;

Екологія та раціональне природокористування;

Науки про життя, нові технології лікування та профілактики найпоширеніших хвороб, дослідження у сфері біотехнології, біоінженерії та генетики;

Нові речовини та матеріали;

Соціальні та гуманітарні науки;

Технології оборонного спрямування.

Докладніша інформація про конкурс розміщена за цим посиланням.