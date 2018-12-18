Молоді науковці з Кіровоградщини можуть взяти участь у конкурсі на гранти Президента України

Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД) оголосив конкурс Ф86 на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2020 році.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Міністерства освіти і науки України.

Розмір гранту становить від 60 до 90 тисяч гривень, кошти якого можуть надаватися на проведення нових наукових досліджень й продовження попередніх за умови раніше отриманих грантів.

Вік учасників конкурсу на час подання запиту має бути: 30 років – для кандидатів наук, до 33 років – для докторантів, до 35 років – для докторів наук.

Термін виконання проекту не має бути понад року.

Реєстрація запитів на конкурс стартувала. Дедлайн подачі запитів – до 20 лютого 2019 року.

Для подання запиту на участь у конкурсі потрібно:

Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (або бути зареєстрованим). Заповнити онлайн форму для конкурсу Ф86. Зберегти та видрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю відповідати електронному запиту.

Після цього необхідно також підготувати пакет документів та направити його поштою або надати особисто за адресою: м. Київ, вул. Т. Шевченка, 16 (поштова скринька ДФФД біля пункту охорони на першому поверсі або кімната 404-б).

Перелік цих документів, а також докладніші умови участі в конкурсі є на офіційному сайті ДФФД за посиланням: https://bit.ly/2PAC3xc

Усі запитання щодо участі, оформлення запитів, заповнення електронної форми можна поставити за телефоном – (044) 246-39-29 або електронною поштою – office@dffd.gov.ua

Щодо технічних питань необхідно звертатися до розробника системи за допомогою онлайн форми звернення. Вона розміщена на ресурсі contest.dffd.gov.ua – у розділі «Контакти» – «Технічні питання», або за посиланням: http://contest.dffd.gov.ua/node/14804