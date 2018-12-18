Молоді науковці з Кіровоградщини можуть взяти участь у конкурсі на гранти Президента України

Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД) оголосив конкурс Ф86 на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2020 році.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Міністерства освіти і науки України.
Розмір гранту становить від 60 до 90 тисяч гривень, кошти якого можуть надаватися на проведення нових наукових досліджень й продовження попередніх за умови раніше отриманих грантів.
Вік учасників конкурсу на час подання запиту має бути: 30 років – для кандидатів наук, до 33 років – для докторантів, до 35 років – для докторів наук.
Термін виконання проекту не має бути понад року.
Реєстрація запитів на конкурс стартувала. Дедлайн подачі запитів – до 20 лютого 2019 року.
Для подання запиту на участь у конкурсі потрібно:
- Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (або бути зареєстрованим).
- Заповнити онлайн форму для конкурсу Ф86.
- Зберегти та видрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю відповідати електронному запиту.
Після цього необхідно також підготувати пакет документів та направити його поштою або надати особисто за адресою: м. Київ, вул. Т. Шевченка, 16 (поштова скринька ДФФД біля пункту охорони на першому поверсі або кімната 404-б).
Перелік цих документів, а також докладніші умови участі в конкурсі є на офіційному сайті ДФФД за посиланням: https://bit.ly/2PAC3xc
Усі запитання щодо участі, оформлення запитів, заповнення електронної форми можна поставити за телефоном – (044) 246-39-29 або електронною поштою – office@dffd.gov.ua
Щодо технічних питань необхідно звертатися до розробника системи за допомогою онлайн форми звернення. Вона розміщена на ресурсі contest.dffd.gov.ua – у розділі «Контакти» – «Технічні питання», або за посиланням: http://contest.dffd.gov.ua/node/14804