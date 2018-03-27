Випускники Олександрійського ліцею інформаційних технологій знайомились з професіями майбутнього

Добігає кінця навчальний рік. Для учнів 11-х класів він є останнім у рідному навчальному закладі. Настає час підведення підсумків та вибору професійної стежини, якою нинішні випускники мандруватимуть довгі роки.

Від того, наскільки правильно зроблено вибір професії, залежить суспільна цінність людини, її місце серед людей, задоволеність професійною діяльністю, фізичне і психологічне здоров’я і, насамкінець, радість і щастя. Зважаючи на це, Важливою є профорієнтаційна робота, яка проводиться фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості та соціальними партнерами з старшокласниками.

Нещодавно відбулася зустріч заступника начальника відділу активної підтримки безробітних Маргарити Жежері та бібліотекаря Центральної бібліотеки ім. Пушкіна Лариси Теличко з учнями 11-В класу Олександрійського ліцею інформаційних технологій.

Захід відбувся під гаслом «Майбутнє людини – у її власних руках» та пройшов в піднесеній та дружній атмосфері. Учні мали змогу ознайомитись зі світом професій та професіями майбутнього; з інформацією щодо того, яких особистісних якостей та здібностей вимагає та чи інша професія від самої людини; наявність і розміщення навчальних закладів за професіями, що їх зацікавили; чи є можливість розвивати професійну кар’єру і чи є попит на фахівців певної професії на ринку праці. Інтерактивні вправи та профорієнтаційні ігри стали в нагоді при обговоренні складного питання вибору майбутньої справи життя.

Рішення про вибір професії повинно бути свідомим, вільним і прийматися самостійно. Справді вільний і правильний вибір професії може бути здійснений лише тоді, коли рішення приймається з урахуванням всіх «за» і «проти». Тож поміркувати нинішнім одинадцятикласникам ще є над чим. Адже кожен старшокласник має розуміє, що саме йому, майбутньому професіоналу, відбудовувати країну та робити Україну успішною.