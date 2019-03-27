Випускники з Кіровоградщини й Олександрійщини зокрема, безкоштовно навчатимуться у престижних ВИШах за держзамовленням

Вчора, 26 березня, відбулось перше засідання конкурсної комісії під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації Сергія Коваленка, на якому обирали претендентів на зарахування до закладів вищої педагогічної освіти за державним замовленням.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Заявки на навчання надійшли від Попельнастівської сільської ради Олександрійського району (місцева школа потребує вчителя географії), Смолінської селищної й Хмелівської сільської ради Маловисківського району (для Смолінського навчально-виховного об’єднання потрібен вчитель фізичної культури, для Хмелівського НВО – вчителі фізичної культури та біології), виконкому Павлівської сільської ради Світловодського району (для місцевого НВО потрібні два педагоги за спеціальністю “Дошкільна освіта”).

Однак навчатися за регіональним замовленням можуть лише 4 кандидатури, які були обрані після детального обговорення комісії. На першочергове зарахування до закладів педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням затверджені випускники з Маловисківського та Олександрійського районів. Зі Світловодського району, незважаючи на потребу у вчителях, кандидати на навчання відсутні.