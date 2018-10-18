Олександрійка під час «гарячої лінії» звернулася до Сергія Кузьменка з проханням в отриманні субсидії

Напередодні, голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко відповідав на телефонні дзвінки, які надходили від мешканців області. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

На телефон гарячої лінії з проблемними питаннями зателефонувало п’ятеро жителів з Олександрії, Кропивницького та Маловисківського району.

Основна частина питань стосувалася галузі охорони здоров’я та соціальної сфери.

Так, жителька міста Олександрії, інвалід ІІІ групи, звернулася з проханням допомогти в отриманні субсидії. У наданні державної допомоги їй відмовили через те, що старший син, який є власником квартири, де вона мешкає, вже багато років проживає у Канаді. За словами заявниці, знятися з місця реєстрації він не в змозі через те, що не має можливості приїхати до України.

Мешканка Кропивницького, яка у 2015-му році разом із трьома дітьми переїхала з окупованої Макіївки Донецької області звернулася за допомогою у працевлаштуванні старшої доньки, яка має групу інвалідності. Остання закінчила Кіровоградський медичний коледж ім. Мухіна за спеціальністю «Фармація», але не може влаштуватися на роботу за фахом.

Голова ОДА також отримав телефонний дзвінок від пенсіонерки із селища Смоліне Маловисківського району, яка протягом 16 років тричі на тиждень проходить гемодіаліз в обласній лікарні. Виявилось, що з 20 грудня її переводять на лікування до ЦРЛ за місцем проживання, куди дістатися можливо лише на таксі, адже жодного транспорту зі Смоліного до Малої Виски немає. Оскільки заявниця не в змозі оплатити послуги таксі, вона попросила допомогти їй залишити на обслуговуванні в обласній лікарні.