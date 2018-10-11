Вирішення важливих питань жителів області на особистому прийомі у Сергія Кузьменко

Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко отримав багато звернень і заяв, переважно від учасників антитерористичної операції. з проханням надати допомогу та сприяти вирішенню проблемних питань. Зверталися жителі з міста Олександрії, обласного центру, смт Новгородки, а також Маловисківського і Долинського районів. Повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Житель Новгородки, учасник АТО, через отримане поранення не може влаштуватися на роботу, хоча має вищу освіту і попросив голову облдержадміністрації допомогти йому із працевлаштуванням. Сергій Кузьменко пообіцяв посприяти у вирішенні питання.

Прохання мешканки Олександрії стосувалося надання матеріальної допомоги на лікування її сина – учасника антитерористичної операції. Зі схожим прохання звернулася мати іншого атовця з Моловисківського району, яка просила допомогти в придбанні дороговартісного медичного препарату для сина. Як результат, необхідні медикаменти надійшли до медзакладу ще до прийому з Сергієм Кузьменко.

З Долинського району звернувся громадянин з питанням надання в Долинському районі земельної ділянки синові, який є учасником АТО, але проживає в іншій області. Через відсутність дозволу сільської ради вирішити питання не вдавалося. Після надання погодження від органу місцевого самоврядування запит заявника було виконано.

Пенсіонер із Кропивницького, колишній військовослужбовець, попросив Сергія Кузьменка допомогти з вирішенням проблеми перерахунку пенсії. Чоловік вважає, що отримує занижену пенсію. Голова облдержадміністрації пообіцяв у межах своїх повноважень посприяти у перегляді відповідних документів. Якщо результат заявника не задовольнить, порадив звернутися до суду.