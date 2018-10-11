Вирішення важливих питань жителів області на особистому прийомі у Сергія Кузьменко

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Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко отримав багато звернень і заяв, переважно від учасників антитерористичної операції. з проханням надати допомогу та сприяти вирішенню проблемних питань. Зверталися жителі з міста Олександрії, обласного центру, смт Новгородки, а також Маловисківського і Долинського районів. Повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Житель Новгородки, учасник АТО, через отримане поранення не може влаштуватися на роботу, хоча має вищу освіту і попросив голову облдержадміністрації допомогти йому із працевлаштуванням. Сергій Кузьменко пообіцяв посприяти у вирішенні питання.

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Прохання мешканки Олександрії стосувалося надання матеріальної допомоги на лікування її сина – учасника антитерористичної операції. Зі схожим прохання звернулася мати іншого атовця з Моловисківського району, яка просила допомогти в придбанні дороговартісного медичного препарату для сина. Як результат, необхідні медикаменти надійшли до медзакладу ще до прийому з Сергієм Кузьменко.

З Долинського району звернувся громадянин з питанням надання в Долинському районі земельної ділянки синові, який є учасником АТО, але проживає в іншій області. Через відсутність дозволу сільської ради вирішити питання не вдавалося. Після надання погодження від органу місцевого самоврядування  запит заявника було виконано.

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Пенсіонер із Кропивницького, колишній військовослужбовець, попросив Сергія Кузьменка допомогти з вирішенням проблеми перерахунку пенсії. Чоловік вважає, що отримує занижену пенсію. Голова облдержадміністрації  пообіцяв у межах своїх повноважень посприяти у перегляді відповідних документів. Якщо результат заявника не задовольнить, порадив звернутися до суду.

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