Вища рада правосуддя відмовила у звільненні судді Олександрійського суду

Сьогодні, 18 вересня, Вища рада правосуддя щодо звільнення шести суддів за загальними обставинами, а саме у відставку та за власним бажанням. Одним з бажаючих виявився суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Сергій Куковенков. Повідомляє Голос Громади з посиланням на офіційний сайт ВРП.

Проте, Вища рада правосуддя ухвалила рішення відмовити у звільненні Куковенкова Сергія Володимировича з посади судді. Бажання усіх інших охочих «позбавитись мантії» ВРП підтримала.

Зазначимо, що питання про звільнення ВРП розглядала в 2016 році, та в кінці 2017 року.

Додамо, що суддя вже більше 7 років бере участь в судових засіданнях оскільки йому не продовжили повноваження.