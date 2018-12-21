Високопосадовця з Кіровоградщини засудили за корупцію

Держслужбовця управління Державної казначейської служби України в області визнали винною у корупції.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури в Кіровоградській області.

Відтак, держслужбовець ГУ ДКС придбала квартиру вартістю 130 тисяч гривень й не повідомила про це упродовж десяти днів, як передбачається Законом України «Про запобігання корупції».

За цим фактом було складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, щодо порушення вимог фінансового контролю за частиною 2 статті 1726 КУпАП.

Державного службовця визнано винною у вчиненні правопорушення та накладено стягнення у виді штрафу.

Постановою Кропивницького апеляційного суду рішення суду першої інстанції залишено без змін.