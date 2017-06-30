Почесну грамоту Кіровоградської обласної державної адміністрації отримав генеральний директор ТОВ ЗПТУ “Віра-Сервіс Інтермаш” Михайло Сулятицький сьогодні, 30 червня.

Привітав керівника й працівників підприємства, вручивши відзнаку, заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Коломійцев, який зазначив, що сьогодні “Віра-Сервіс Інтермаш” – це одне з найрозвиненіших підприємств області та міста, котре нині займає перші позиції у промисловості – “… сьогодні підприємство постачає свою продукцію в такі країни, як Грузія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан. Крім цього ТОВ ЗПТУ “Віра-Сервіс Інтермаш” – учасник проекту за назвою «Новий шовковий шлях», що з’єднує країни Євросоюзу та Китай. Підприємство сьогодні продовжує розвиватися, забезпечує вчасно гідною заробітною платою своїх працівників. А це і є показником успішного менеджменту та високого професіоналізму керівництва ТОВ ЗПТУ “Віра-Сервіс Інтермаш”. Як зазначив сам Михайло Михайлович – ця нагорода не лише його особиста заслуга, а в першу чергу, – заслуга усього колективу.

Свої вітання з цієї нагоди висловили депутати Олександрійської міської ради, колеги по фракції, які також завітали на підприємство у цей день.

Цікавим сюрпризом для працівників, які зібралися в одному із цехів заводу, щоб також привітати свого керівника з такою почесною нагородою, став виступ вокального дуета викладачів Олександрійського училища культури, які подарували усім присутнім запальні та емоційні пісні.