Виставка картин «Заквітчана Олександрія» відкрилася у міській бібліотеці

Вчора, 22 травня олександрійці мали нагоду взяти участь у відкритті виставки картин юних художників, присвяченій Дню міста, повідомляє «Голос Громади».

Експозиція розмістилася в одній із зал Центральної міської бібліотеки, адміністрація якої і стала ініціатором та організатором виставки. Вона тематична: це виключно пейзажі сучасної Олександрії, що і передбачалося приуроченням та її назвою – «Заквітчана Олександрія». А склали експозицію роботи учнів творчої майстерні олександрійської художниці Анни Панкратової. На відкриття прибули як самі юні автори картин, так і їхні «групи підтримки»: батьки, друзі, близькі.

Всі роботи виконані у досить вільній формі: з усього було видно, що викладач жодним чином не обмежувала своїх учнів у тематиці та їхніх способах передачі побаченого. Це картини аквареллю, гуашшю, сухою пастеллю, графіка олівцем, змішані техніки. Без перебільшення, дорослі і діти з непідробною цікавістю розглядали роботи дітей, де Олександрія була зображена в прямому розумінні з усіх сторін – не лише з «парадного фасаду», а й з її «тильного боку».

Так, на акварелях і графічних малюнках відомі всім олександрійцям знакові та історичні будівлі і споруди (пожежна вежа, будинок Піщевича, архітектура центральних вулиць і площ тощо) перемежовується із зображеннями фрагментів звичайних міських двориків, «географію» яких можуть розпізнати хіба що тільки їхні мешканці. Втім, юні автори нерідко залишають на своїх картинах таку собі підказку глядачам: за деревами і покрівлями будинків якогось невеличкого і доволі непоказного міського двору видніється на задньому плані, скажімо, частина шпилю або дах тієї чи іншої відомої всім жителям міста будівлі, що дає можливість безпомилково визначити розташування місця і такі картини-загадки викликали окремий інтерес у глядачів.

Доволі дотепною можна вважати, наприклад, і таку роботу, де юна художниця на картинці одного з міських задвірків легкими і широкими мазками пензля «накидала» віття дерев, квіти, інші предмети другого плану, але дуже детально зобразила на передньому плані… ворота чиїхось металевих гаражів, не полінувавшись ретельно вималювати на них навіть плями іржі, що проступали крізь стару фарбу! Але все це передано з любов`ю, у яскравій і світлій тональності, з весняною зеленню і квітами – відповідно до означеної теми. І цей по-дитячому наївний «реалізм», що місцями ніби «плавно перетікає» в імпресіонізм стилю Едгара Деги чи П`єра-Огюста Ренуара, дуже симпатичний…

Дорослі і діти-відвідувачі виставки навперебій фотографувалися на фоні експозиції «Заквітчаної Олександрії» і звісно ж, бажаючих «сфоткатися» разом з майстринею Анною Панкратовою також не бракувало. Отож декілька слів про цю молоду художницю.

Як поділилася пані Анна з «Голосом Громади», її дитинство і шкільні роки пройшли у м.Херсоні, де вона з 4-х років почала цікавитися малюванням та навчалася живопису. Має різносторонню освіту і не лише мистецьку: це, наприклад, диплом магістра містобудування. Зараз постійно проживає з родиною в Олександрії. На даний час у її творчій майстерні навчаються близько тридцяти дітей, але нерідко до неї за консультаціями звертаються і дорослі, які свого часу у дитинстві не змогли чи не встигли реалізувати власне прагнення до мистецтва і тепер у зрілому віці надолужують прогаяне. Їхня наставниця вже не перший рік веде цю роботу, але ось така колективна тематична виставка у неї вперше і вона щиро вдячна адміністрації Централізованої міської бібліотечної системи взагалі і Центральної бібліотеки – зокрема за співпрацю. Художниця вже пообіцяла, що наступна виставка картин у бібліотеці буде її персональною.

А поки що всі бажаючі олександрійські поціновувачі мистецтва мають змогу вільно відвідати виставку дитячих пейзажів, яка діятиме у бібліотеці на вул. Григорія Усика, 41ще протягом місяця. Буде цікаво і корисно.