Виїзний прийом заступника голови ОДА Андрія Коломійцева перенесено

Виїзний особистий прийом громадян заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Коломійцевим Андрієм Олександровичем, який був запланований на вівторок, 27 червня, переноситься на наступний вівторок, 4 липня. Повідомляється на сайті Олександрійської РДА.

Прийом громадян, як раніше повідомлялось, відбудеться у приміщенні Олександрійської районної державної адміністрації. Про час проведення прийому буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що громадяни, які матимуть бажання поспілкуватись із заступником голови КОДА, мають попередньо зареєструватися в Олександрійській районній державній адміністрації за телефоном 9-00-26. Заявники, що вжезареєструвались на прийом, будуть особисто поінформовані про перенесення заходу.