Визначено початок наступного футбольного чемпіонату УПЛ 2018 -2019

Як повідомляє ІАЦ ФК «Олександрія» з посиланням на видання UA-Футбол, вже визначені попередні дати початку і продовження наступного чемпіонату Української Прем*єр-ліги (УПЛ , сезон 2018 -2019).

Так, передбачається, що чемпіонат розпочнеться тими ж вихідними, на яких пройде матч за Суперкубок України, тобто – 21 і 22 липня. Ймовірно, зустрічі УПЛ будуть винесені на неділю (22-е число), щоб залишити на суботу лише одну гру між «Динамо» і «Шахтарем» за перший трофей сезону.

Зимова перева в УПЛ почнеться з 8 грудня після матчів 18 туру, а друга половина чемпіонату стартуватиме 16 лютого. Останні матчі першого етапу заплановано на 9-10 березня, і вже за тиждень чемпіонат продовжиться після ділення команд на шістки.