Визначилися олександрійські учасники Міжнародної виставки «АгроЕкспо-2018»

Спеціалізована міжнародна виставка «АгроЕкспо-2018» проходите у м.Кропивницькому з 26 по 29 вересня. Про участь у ній олександрійських представників поінформував сьогодні на прес-конференції заступник міського голови Сергій Гриценко.

За його словами, нашу промисловість представлятимуть ТОВ «Лізава» з власною продукцією – жниваркою для збирання соняшника та к кукурудзи, ТОВ «Олександрійська ливарна компанія» представить виріб аналогічного призначення (теж жниварка соняшнику і кукурудзи, але своєї розробки), ТОВ «Олександрійська машинобудівна група» демонструватиме глибокорозпушувач грунту, подрібнювач, візок для транспортування жниварок. У свою чергу, ТОВ «Алексзернотехніка» виставить транспортери, ТОВ «Електромеханічний завод «Етал» – запчастини для сільгоспобладнання, Аграрний технікум м.Олександрії Білоцерківського інституту представить стенди, мультимедійний та роздатковий матеріал.

Посадовець також зазначив, що у рамках Міжнародної агропромислової виставки «АгроЕкспо» відбудеться демонстрація використання всіх типів сільгосптехніки з можливістю тест-драйву. Отож бажаючі можуть випробувати в дії виставкові зразки техніки. Крім зразків сільгоспмашинобудування, на виставці будуть також експозиції насіння та посадкових матеріалів, добрив і засобів захисту рослин, устаткування для тваринництва, оснащення млинових та елеваторних комплексів. Як і в попередні роки, проводитимуться спеціальні заходи для представників бізнесу.

Розпорядок виставки такий: 26 вересня – панельні дискусії, організаторами яких є федерація роботодавців України, Мінагрополітики та Мінекономрозвитку;

27 вересня – конференція для фермерів «Мільйон з гектара», на якій буде представлений широкий спектр тем ефективного виробництва на малих площах;

28 вересня – муніципальний інвестиційний форум «Ресторанний та готельний бізнес».

Всі чотири дні на виставці проходитиме «Покровський ярмарок», на якому кожен знайде для себе щось корисне: найкращі продукти від фермерських господарств за ціною виробника, сувеніри, художні вироби, а також майстер-класи, розваги для дітей та дорослих. Особливого колориту «Покровському ярмарку» зокрема додасть конкурс на найбільший гарбуз.

На виставку, яка відбудеться в Кропивницькому по вул. Мурманській, 8, запрошуються керівники підприємств, представники бізнесу Олександрії.

Для довідки. Перша виставка «АгроЕкспо» пройшла в тодішньому Кіровограді у 2013 році і відразу набула популярності, у зв`язку з чим вже наступного року згідно з розпорядженням Кабміну України вона отримала статус Національної, а в 2015 – Міжнародної. У 2017 році у «АгроЕкспо» взяли участь 585 профільних компаній та 530 – у Покровському ярмарку. Як зазначається організаторами виставки, цього року учасників очікується принаймні не менше, ніж у попередній.