Взаємодія молоді Кіровоградщини з органами виконавчої влади під час проведення акції «Студентська ліга»

На Кіровоградщині пройшла обласна молодіжна акція «Студентська ліга», що сприяла взаємодії органів виконавчої влади області та студентства з метою підвищення рівня обізнаності молоді з новітніх тенденцій реалізації державної молодіжної політики. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

В рамках проведеної акції відбулися обговорення про перспективи співпраці студентства області з органами виконавчої влади всіх рівнів, реалізацію успішної практики молодіжної державної політики в умовах децентралізації влади, зокрема, можливість здійснення екскурсій до Верховної Ради України для кращих студентів області.

Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко привітав всіх учасників акції «Студентська ліга» та вручив переможцям конкурсу обласні стипендії.

І місце у номінації “За наукові та освітні досягнення” виборов студент Кропивницького інституту державного та муніципального управління Ігор Герасименко, ІІ місце з цієї ж номінації посів студент Світловодського політехнічного коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету Костянтин Шрубенко, нагороду за ІІІ місце одержали: учениця Кропивницького професійного ліцею сфери послуг та торгівлі Алла Косова та студент Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету Дмитро Музиченко.

І місце у номінації “За творчі досягнення” було надано студенту Кіровоградського музичного коледжу Віталію Дворовому, ІІ місце присуджено Микиті Воробйову, а ІІІ – студенткам Кіровоградського медичного коледжу імені Є.Й. Мухіна Наталі Семяніковій та студенці Олександрійського коледжу культури й мистецтв Владі Черновій.

Обласну премію в номінації “За спортивні досягнення” вибороли: І почесне місце – студент Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету Василь Гаркуша, ІІ місце – студент Олександрійського педагогічного коледжу імені В.О.Сухомлинського Владислав Фоменко, ІІІ місце досталося студентам Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченку Владиславу Лягаєву та Тамерлану Мірашову.