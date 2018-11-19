Взаємодія молоді Кіровоградщини з органами виконавчої влади під час проведення акції «Студентська ліга»

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На Кіровоградщині пройшла обласна молодіжна акція «Студентська ліга», що сприяла взаємодії органів виконавчої влади області та студентства з метою підвищення рівня обізнаності молоді з новітніх тенденцій реалізації державної молодіжної політики. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

В рамках проведеної акції відбулися обговорення про перспективи співпраці студентства області з органами виконавчої влади всіх рівнів, реалізацію успішної практики молодіжної державної політики в умовах децентралізації влади, зокрема, можливість здійснення екскурсій до Верховної Ради України для кращих студентів області.

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Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко привітав всіх учасників акції «Студентська ліга» та вручив переможцям конкурсу обласні стипендії.

І місце у номінації “За наукові та освітні досягнення” виборов студент Кропивницького інституту державного та муніципального управління Ігор Герасименко, ІІ місце з цієї ж номінації посів студент Світловодського політехнічного коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету Костянтин Шрубенко, нагороду за ІІІ місце одержали: учениця Кропивницького професійного ліцею сфери послуг та торгівлі Алла Косова та студент Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету Дмитро Музиченко.

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І місце у номінації “За творчі досягнення” було надано студенту Кіровоградського музичного коледжу Віталію Дворовому, ІІ місце присуджено Микиті Воробйову, а ІІІ – студенткам Кіровоградського медичного коледжу імені Є.Й. Мухіна Наталі Семяніковій та студенці Олександрійського коледжу культури й мистецтв Владі Черновій.

Обласну премію в номінації “За спортивні досягнення” вибороли: І почесне місце – студент Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету Василь Гаркуша, ІІ місце – студент Олександрійського педагогічного коледжу імені В.О.Сухомлинського Владислав Фоменко, ІІІ місце досталося студентам Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченку Владиславу Лягаєву та Тамерлану Мірашову.

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