Вже 14 новозбудованих амбулаторій діють на Кіровоградщині із 18 запланованих

Нещодавно ще 2 амбулаторії в області відкрили двері для своїх пацієнтів. Дві з них нещодавно ввели в експлуатацію в Знам’янському районі.

Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко проревізував та перевірив роботу Сабліно-Знам’янської та Трепівської амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що в Знам’янському районі.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

З приводу реформування сільської медицини, голова облдержадміністрації зауважив: “Ми завершуємо проект з будівництва сільських амбулаторій на Кіровоградщині, який ініціював Президент України. На даний час в області працює 14 із 18 амбулаторій. За два тижні відкриємо ще 4. Ми їх укомплектували, забезпечили автомобілями, підключили до телемедицини. Окрім новозбудованих амбулаторій до телемедичної системи плануємо підключити й інші амбулаторії, що пройдуть атестацію. Це близько сотні закладів первинки”.