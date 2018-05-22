Вже 37 випадків кору зареєстровано на Кіровоградщині

За повідомленням Кіровоградського обласного лабораторного центру минулого тижня в Кіровоградській області зафіксовано 37 випадків нових випадків кору, в т.ч. 10 у дітей.

27 захворівших були не щеплені взагалі, усі інші мали по 1 дозі вакцини, майже усі випадки були завезені до Кіровоградщини з інших регіонів. Так 24 випадки зареєстровано в Кропивницькому, із них 3-є дітей; 6 – в Новоукраїнському районі (3 дітей); 4 випадки в Олександрівському районі, із них 3 дітей; 2 випадки в Знам’янському районі (1 дитина) та 1 – в Долинському районі.