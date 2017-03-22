Вперше на Олександрійщині відбудеться театральний тиждень “ТеАРТ”. З 27 березня по 2 квітня Олександрійський районний будинок культури пропонує долучитись до театрального мистецтва: вистави на всі смаки, кіновечори та майстер-клас з акторської майстерності. Усі заходи тижня відбуватимуться в приміщенні районного будинку культури по вул. Діброви, 27, інформує прес-служба Олександрійської РДА.

Відкриває “ТеАРТ” 27 березня о 18.00 Народний аматорський театр Олександрійського районного будинку культури прем’єрою вистави “Цирк на трьох” А. Іванова. Режисер – Ольга Косогоренко. Дивна вистава, яким і є наше життя, що заставляє нас грати кожну хвилину дуже дивні ролі. Міняються маски, міняються ролі та безкінечно продовжується вічна гра на театральних підмостках долі. Сучасна інтригуюча детективна історія з не менш цікавою розв’язкою.

28 березня о 18.30 Кіновечір із документальною стрічкою “Листопад”, режисер Ачеро Маньяс, Іспанія. Фільм оповідає про діяльність групи “Листопад”, яка могла б існувати в Мадриді в 1988-2001 рр. Ця група розвивала ідею вуличного театру, який повинен був втягувати глядача в процес, вимагав активної позиції та участі. Фільм через інтерв’ю з реальними учасниками групи дає відчути труднощі і можливості сучасного творчого колективу. Тривалість фільму 1 год. 44 хв., вік 16+ (озвучування: іспанська, переклад: субтитри).

29 березня о 15.00 другий показ вистави “Цирк на трьох” А. Іванова у виконанні Народного аматорського театру Олександрійського районного будинку культури для всіх, хто хотів переглянути і не встиг на прем’єру.

О 18.00 цього ж дня Кіновечір з переглядом моновистави Євгена Гришковця “+1”. Вистава про самотність, нерозуміння, бажання, а іноді й небажання бути почутим. Як завжди у Гришковця, у виставі багато спогадів про дитинство, випадки з життя, просто роздуми… Тривалість моновистави 2 год. 20 хв.

30 березня о 18.30 майстер-клас з акторської майстерності від режисера, члена міжобласного відділення національної спілки театральних діячів України Ольги Косогоренко. Майстер-клас навчить як найкраще володіти собою, використовуючи свій голос та мову, допоможе не тільки познайомитися з акторською майстерністю, а й відчути себе у ролі артистів і більше того, пізнати самого себе, своє тіло та емоції, розкрити всі ваші потаємні таланти. Адже маленький актор живе у кожному із нас.

Усім, хто планує взяти участь в акторському майстер-класі необхідно мати при собі зручне змінне взуття. Заявки на участь приймаються до 28 березня за телефоном (095)-484-26-73, вік 14+, тривалість 1 год. 20 хв.

31 березня о 18.00 – вистава “Дуже проста історія” М. Ладо від Театру юного глядача “Апельсин” Палацу культури “Світлопільський”, режисер Світлана Мозгова. Жанр вистави визначений як «доросла казка». Автори зазначають, що “Хто казав, що справжні почуття повинні існувати лише у палацах? Лірична притча про… Життя і смерть. Добро і зло. Людей і тварин”. Вистава для повнолітніх.

Вперше на Олександрійщині приймуть участь у театральному тижні аматорські театри міста Кременчук Полтавської області:

1 квітня о 18.00 сумна казка “Дурочка” за мотивами однойменної п’єси І. Тануніної – вистава народного студентського театру-студії “Лілея”, м. Кременчук. Режисер – Катерина Сазонова. Вік 10+. “Порожньо і самотньо у дворі біля старенького Діда, тільки старий Пес гавкає іноді, коли не спить. Так і живуть: гавкають один на одного. Ось тільки все змінюється, коли в дворі з’явилась маленька кішка Дурненька…”.

Завершує театральний тиждень 2 квітня о 18.00 Кременчуцький троїцький театр соціальною драмою “Людина, яка платить” І. Жаміака, режисер Сергій Ситник. Вистава дає можливість простежити магію перетворення мотиву (“хочу любити”) до почуття (“я люблю”), перехід від імпровізації на тему життя до справжнього життя, до справжнього почуття.

“ТеАрт” обіцяє бути різноманітним та задовольнити смаки жителів Олександрійщини різних уподобань та віку.