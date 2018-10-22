Вже незабаром завершиться будівництво амбулаторії в Приютівській ОТГ

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В приміщені Приютівської амбулаторії загальної медицини сімейної практики, в селі Протопопівка, вже завершені роботи з облаштування покрівлі будівлі амбулаторії,  встановили вікна та двері,  частково здійснені роботи з укладання кахлю на підлозі та стінах приміщення. Зокрема, вже завершуються і внутрішні роботи, облаштовується прибудинкова територія та ведуться монтажні роботи для підведення електропостачання.

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Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «Приютівська Громада».

Наразі, до амбулаторії  вже завезли частину меблів та медичного обладнання необхідного для лікування пацієнтів.

Фото: Приютівська Громада.

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