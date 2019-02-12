Вже третій мешканець Кіровоградщини помер від наслідків захворювання на грип

Упродовж минулого тижня епідемічна ситуація із ГРВІ у Кіровоградській області була відносно спокійною й показник захворюваності не перевищував епідпорогу (мінус 15,3 %).

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

За медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 3928 мешканців області.

Крім цього, в області зареєстровано летальний випадок від ускладнення грипу типу А (H3N2) Сінгапур. Стався він у м.Кропивницькому й це вже третій летальний випадок на Кіровоградщині з початку нового року.