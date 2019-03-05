Вже з початку квітня солдати з Кіровоградщини отримають підвищені зарплати

Днями Президент України Петро Порошенко підписав наказ щодо підвищення доплат до грошового забезпечення військовослужбовцям ЗС України, які знаходяться у районі ООС.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Новинарня.
Вже з 1 квітня відбуватимуться виплати.
Отже:
для військовослужбовців першої лінії зіткнення доплата зросте на 2 тисячі гривень й 12 тисяч гривень;
для військових другої лінії зіткнення доплата дорівнюватиме 1 тисячі гривень – і становитиме 5500 гривень.
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Таким чином маємо таку картину виплат військовослужбовцям з 1 квітня:
простий солдат з передової отримуватиме не менше 22 тисяч гривень;
гранатометник – 20,2 тисячі гривень;
командир взводу – майже 26 тисяч гривень;
командир роти – 27,4 тисячі гривень;
комбат – 30,4 тисячі.