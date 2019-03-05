Вже з початку квітня солдати з Кіровоградщини отримають підвищені зарплати

Днями Президент України Петро Порошенко підписав наказ щодо підвищення доплат до грошового забезпечення військовослужбовцям ЗС України, які знаходяться у районі ООС.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Новинарня.

Вже з 1 квітня відбуватимуться виплати.

Отже:

для військовослужбовців першої лінії зіткнення доплата зросте на 2 тисячі гривень й 12 тисяч гривень;

для військових другої лінії зіткнення доплата дорівнюватиме 1 тисячі гривень – і становитиме 5500 гривень.

Таким чином маємо таку картину виплат військовослужбовцям з 1 квітня:

простий солдат з передової отримуватиме не менше 22 тисяч гривень;

гранатометник – 20,2 тисячі гривень;

командир взводу – майже 26 тисяч гривень;

командир роти – 27,4 тисячі гривень;

комбат – 30,4 тисячі.

