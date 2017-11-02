Вже за чотирнадцять днів олександрійці будуть сплачувати за тепло за новими тарифами

Рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради “Про встановлення тарифів КП “Теплокомуненерго” на послугу з централізованого опалення та теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для населення” було опубліковано в номері №44 газети “Вільне слово” вчора, 1 листопада.

Згідно вищезазначеного рішення, нові тарифи вступають в силу через 15 днів з моменту їх офіціного опублікування, тобто вже з 16 листопада олександрійці будуть сплаувати за тепло за новими тарифами.

Так, олександрійці будуть платити вже 1419,11 грн/Гкал проти 1278,75 грн/Гкал (з приладом обліку) та 37,40 грн/м2 проти 33,70 грн/м2 (без приладу обліку).