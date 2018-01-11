Вже за декілька днів ФК “Олександрія” вирушить на перший турецький збір

Після відпустки ФК “Олександрія” вийшла на тренування і вже відсьогодні розпочинає наполегливу роботу в режимі дворазових тренувань, адже попереду в олександрійських футболістів тренувальний збір в Туреччині.

Як повідомив головний тренер команди Володимир Шаран, вже 14 січня команда вирушить на перший турецький збір з міста Харків. Традиційно, олександрійці будуть мешкати в п’ятизірковому курортному готелі «Gold City» в анталійській Аланії, з власним футбольним полем.

Наразі до команди приєдналися нові гравці: двадцятирічний Олексій Зінкевич, який виступав на позиції півзахисника у клубі української Прем’єр-ліги «Шахтар» (Донецьк) та двадцятидвохрічний півзахисник Дмитро Шастал з Новокаховської «Енергії». Окрім нових гравців до Туреччини також полетять вихованці ФК “Олександрія” захисник Тимур Стецьков, нападник Вадим Гранчар, півзахисник Євген Протасов і захисник Владислав Бабогло.

Загалом протягом перших навчально-тренувальних зборів ФК “Олександрія” заплановала проведення п’яти контрольних матчів: ПФК “Славія” (Болгарія), «Сепсі» (Румунія), «Жетису» (Казахстан),«Пюнік» (Вірменія) та «Ботев» (Болгарія).