Вже завтра олександрійці не зможуть отримати свої відправлення на другому відділенні Нової Пошти

Завтра, 14-го вересня, клієнти Нової пошти не зможуть скористатися послугами пошти у відділенні № 2 (вул.Діброви, 16).

Про це кореспондентам Голосу Громади розповів олександрієць – постійний клієнт Нової Пошти.

«На питання, що робити, адже відправлення вже прямує до Олександрії на склад другого відділення, працівниця Нової Пошти відповіла, що його можна забрати у відділені № 1, що на Покровській площі. Причину закриття відділення працівниця назвати відмовилась» – повідомив чоловік.

Кореспонденти Голосу Громади поспілкувалися з оператором Нової Пошти. Взявши слухавку на 20-й хвилині, він повідомив, що сьогодні відділення працює у звичному режимі, до 18:00. Про те, чи працюватиме відділення у подальшому, оператор чіткої інформації не надав, лише зазначив, що з будь-яких питань відзавтра можна звертатися до працівників першого відділення.

Зазначимо, що на офіційному сайті друге відділення до цього часу позначене як працююче.