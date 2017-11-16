Вже завтра, 17 листопада, відновиться рух автотранспорту через шляхопровід по дорозі М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине.

“Надзвичайно важливо відкрити тут рух транспорту до зими. Так, ще залишається якийсь сегмент робіт, які ми будемо продовжувати певний час, та їздити по шляхопроводу буде безпечно, – пояснює начальник Служби автодоріг у Кіровоградської області Вадим Коюденко. – До грудня ми плануємо встановити перильне огородження та сучасне освітлення, що знизить рівень аварійності в даному місці”. Повідомляє прес-служба САД в Кіровоградській області.

Зазначимо, у ході ремонту укріпили основу, замінили балки, прогонові будови, заново залили міцним цементобетоном, провели гідроізоляцію та влаштували два шари асфальтобетону – вирівнюючий у 8 сантиметрів та 5-сантиметровий шар ЩМА. Наразі вже встановлене бар’єрне огородження, а днями завершиться монтаж перильного огородження.