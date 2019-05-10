Вже завтра українці відчують вплив нової хвилі травневих магнітних бур (графік)

У травні місяці українцям доведеться пережити декілька сильних магнітних бур.

Пропонуємо ознайомитись з графіком магнітних бур у травні.

В період з 20 по 25 травня нам доведеться пережити кілька магнітних бур слабкої й середньої сили. Зокрема в період з 11 по 17 травня і 28 травня – кілька сильних коливань геомагнітного поля Землі.

Зазначимо, що сильно метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття вже за кілька днів.

Як впоратися з магнітними бурями?

Все досить просто: збалансоване харчування, питний режим, прогулянки на свіжому повітрі, здоровий сон, зниження психічних та фізичних навантажень.