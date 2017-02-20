Вже завтра в Олександрії пройде особистий прийом громадян керівництвом управління юстиції

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У вівторок, 21 лютого, в приміщенні Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою вул. Першотравнева, 18, м. Олександрія відбудеться особистий прийом громадян першим заступником начальника Головного територіального управління юстиції – представником Урядового уповноваженого у Кіровоградській області Артемом Мамченком спільно з керівником апарату Олександрійської райдержадміністрації Олександром Лисенком.

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Прийом громадян проходитиме 21.02.2017 з 10:00 до 12:00 години.

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