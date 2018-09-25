Вживання алкоголю та сварка стали фатальними для жительки Куколівки

На початку 2017 року житель села Куколівка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки завдав своїй співмешканці тілесні ушкодження середньої тяжкості – синці по всьому тілу, зламані ребра. Та пішов по своїм справам, залишивши її вдома в непритомному оголеному стані без допомоги.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на Єдиний державний реєстр.

Повернувшись додому він виявив свою співмешканку в тому ж місці де і полишив після сварки, але, вона вже не подавали ознак життя і він звернувся до сусіда, щоб той викликав поліцію.

Виявилось, що, вірогідно, через нетверезий стан співмешканки підозрюваного, а саме з концентрацією етилового спирту в кількості 1,53 грами на дециметр кубічний (еквівалентно середньому ступеню отруєння етиловим алкоголем), вона не змогла розтопити пічку. В той час температура повітря у цей день становила -10 градусів Цельсія та йшов сніг.

В ході судового засідання підозрюваного визнали винним в умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості і залишенні в небезпеці та призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців.