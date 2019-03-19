Як олександрійцям з інвалідністю отримувати додаткову допомогу від держави?

Чи можуть особи, які отримують пенсію з інвалідності, зареєструватися у центрі зайнятості та отримувати допомогу по безробіттю?

Відповідно до норм діючого порядку реєстрації безробітних, для надання статусу безробітного особа подає заяву та пред’являє окремі документи. Особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку та отримує пенсію або державну соціальну допомогу, подає копію довідки до акта огляду МСЕК та, у разі наявності, пред’являє індивідуальну програму реабілітації.

Отримання пенсії або державної соціальної допомоги жодним чином не впливає на можливість отримання допомоги по безробіттю. Така допомога призначається за загальними правилами.

Підбір підходящої роботи для осіб з інвалідністю здійснюється відповідно до їх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці.

Слід враховувати, що порядком реєстрації безробітних передбачено, що реєстрація громадянина як безробітного припиняється з дня його визнання нездатним до трудової діяльності відповідно до акта огляду МСЕК.