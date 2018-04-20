Як демобілізований учасник АТО знаходив своє місце у мирному житті

Вчорашній учасник АТО олександрієць Іван М., який згідно з контрактом три роки виконував свій військовий обов`язок на сході країни, після демобілізації зіткнувся з проблемою пошуку роботи. Значною перешкодою до мети йому стали відсутність професії та належної освіти. Але звернувшись до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості і поспілкувавшись з його фахівцями, чоловік зрозумів, що отримати потрібну суспільству робітничу професію цілком можливо. Роботодавець в особі ТОВ «Торговий дім «Укрнасоссервіс» за сприяння Олександрійського МРЦЗ запропонував йому освоїти дуже затребувану на даний час професію токаря. Про це розповіла В. Фалєєва, начальник відділу активної підтримки безробітних Центру зайнятості.

За її словами, обидві сторони дійшли згоди у співбесіді й Іван не злякався того, що йому самому доведеться прикласти певних зусиль і не пожалкувати часу. Отримавши направлення на навчання до Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, він сім місяців опановував там тонкощі обраної професії. Виробничу практику Іван, згідно з домовленістю, проходив на «Укрнасоссервісі», де підтвердив роботодавцю достойний рівень своєї професійної майстерності. Після успішно складених іспитів екс-боєць АТО розпочав свій трудовий шлях токаря.