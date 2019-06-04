Як «державні» перенесення святкових днів впливають на відпустку

Розпорядження КМУ «Про перенесення робочих днів у 2019 році» від 10.01.2019 №7-р має рекомендаційний характер. Роботодавець самостійно приймає рішення про перенос робочих днів та видає наказ чи інший розпорядчий документ.

Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому надання відпусток, вихід на роботу здійснюють по зміненому графіку роботи підприємства.

Зокрема, працівник, який перебував у відпустці в період, у якому декілька робочих днів були оголошені вихідними та перенесені на інший період, після закінчення відпустки повинен працювати за графіком роботи підприємства з відповідною оплатою робочих днів.

І навпаки, якщо відпустка працівника почалась у день, який відпрацьовують напередодні, то він повинен працювати в той день, який визнано робочим.

Так, в обох випадках працівник не користується оголошеними вихідними днями, оскільки в ці дні він перебуватиме у відпустці. Але він, на відміну від інших працівників, в ці дні не лише відпочиватиме, а й отримає за них відпускні. Не втратить він і у зарплаті за відпрацьовані дні.