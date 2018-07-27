Як діє «Комплексна програма захисту населення Кіровоградської області від впливу іонізуючого випромінювання на 2014-2018 роки»

Дана програма діє вже четвертий рік і має свої позитивні результати. Кошти, які були на неї виділені станом на I квартал 2018 року в сумі складають 11 мільйонів 849 тисяч гривень.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

Ці кошти були спрямовані на низку таких заходів:

-продовження радіометричних досліджень води артезіанських свердловин на вміст радону;

– виконання комплексу наукових досліджень та отримання експертних висновків щодо впливу техногенних і природних факторів на стан довкілля в області;

– забезпечення радіаційного захисту та ядерної безпеки;

– виконання проти радонових заходів у дитячих закладах, зменшення доз опромінення населення області, яку воно отримує за рахунок радону;

– зниження фактора обґрунтованого опромінення під час проведення медичних досліджень і зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із використанням джерел іонізуючого випромінювання, поводженням із радіоактивними відходами;

– продовження співпраці з науковими колами країни та міжнародними організаціями в напрямку захисту життя, здоров’я та майна людей від негативного впливу іонізуючих випромінювань, спричинених природною радіоактивністю та практичною діяльністю, проведення науково-просвітницької та інформаційної роботи з населенням.