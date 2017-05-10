Як для олександрійців минув тиждень

Вчора, 9 травня, дійшли до свого завершення травневі свята, на які олександрійці відпочивали 8 днів: з 1-го по 4 травня та з 6-го по 9 травня. Почався ж святковий тиждень з фестивалю православної культури котрий відбувся на центральній площі Олександрії в понеділок, першого травня. Приємною новиною першого травня стало підвищення пенсій для пенсіонерів в рівень прожиткового мінімуму.

Проте, не дивлячись на святковий настрій олександрійців, були моменти, котрі направлені в протилежному напрямку. Одним із таких моментів стали розповсюджувані без вихідних даних з неоднозначними закликами агітаційні матеріали, котрі поширювалась з агітаційних наметів партії «Опозиційний блок». На появу агітлистівок відреагували учасники АТО, котрі виступили “проти” розповсюдження зазначених гасел на вулицях нашого міста. АТОвці звернулися до міського голови з проханням заборонити будь-які агітаційні намети та розповсюдження листівок на період травневих свят.

Не минулося у вихідні дні без кримінальних новин. Зокрема, в ЗМІ з’явилась інформація про зникнення військовослужбовця місцевої військової частини, тіло якого в результаті слідчо-розшукових заходів знайшли в районі траси по вулиці Героїв Сталінграду. Ймовірного причетного до смерті військового затримали наступного дня. Ним виявився сусід, котрого і затримали правоохоронці разом з прикордонниками контрольного пункту «Чорнгар» при спробі потрапити до АР Крим та оселитись на непідконтрольній Україні території.

Як “грім серед ясного неба” прозвучала в п’ятницю, 5 травня, заява мера Олександрії Степана Цапюка щодо об’єднання населених пунктів Олександрійського району та міста Олександрії в одну територіальну громаду. Підкресливши свої наміри, Цапюк підписав розпорядження про проведення громадського обговорення питання об’єднання громад.

Зазначимо, що об’єднання сіл району з Олександрією та створення територіальної громади автоматично призведе до перевиборів голови ОТГ та депутатського корпусу.

В неділю, 7 травня, підопічні Володимира Шарана з розгромним рахунком в 6:0 поступилися столичному «Динамо». І хоча з самого початку хід матчу міг бути іншим, але вилучення Сергія Сімініна на 7-й хвилині матча, і як підсумок, гра в меншості призвела до шести м’ячів без відповіді у ворота команди з Олександрії.

Понеділок, 8 травня, в Олександрії почались урочисті події з відзначення заходів до дня Перемоги та Дня пам’яті та примирення. Вдячні нащадки вітали ветеранів війни, як особисто так на святковому мітингу, що відбувся в мікрорайоні Перемога.

Продовжилось відзначення вже наступного дня з богослужіння, яке провів настоятель місцевої церкви Христа Спасителя Київського патріархату Сергій. На панахиду зібралось чимало олександрійців. Далі ж, центром міста, під звуки оркестру олександрійці велелюдною колоною рушили до Братської могили, що знаходиться по вулиці Діброви. Саме там, біля головного меморіалу відбувся мітинг реквієм. Військовій оркестр, салют, хвилина мовчання на знак шани і скорботи за загиблими визволителями, покладання квітів до пам’ятника солдату, який врятував світ від нацистської чуми.