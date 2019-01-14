Як мамам з Кіровоградщини отримати компенсацію за послуги няні від держави?

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З 1 січня 2019 року запрацював урядовий проект «Муніципальна няня» з підтримки молодих батьків.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Центру громадського моніторингу та контролю.

У рамках проекту держава компенсує частину витрат на послуги няні для дітей до 3-х років. Сума відшкодування рівна розміру прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, станом на сьогодні це 1626 гривень на місяць, окрім цього соціальні виплати на дитину виплачуються окремо.

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Жодних зобов’язань виходити із декретної відпустки через «Муніципальну няню» немає, мама може не виходити на роботу, а просто наймати няню для допомоги. На компенсацію за послугу можуть розраховувати як батьки, які працюють, так і ті, хто перебуває у декретній відпустці.

Які умови відшкодування? Згідно з постановою Кабміну, батьки самі шукають і обирають фахівця. Єдина обов’язкова умова для компенсації від держави – це офіційне працевлаштування доглядальниці.

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Як оформити? Для оформлення державної допомоги батькам потрібно звернутись у відділ соцзахисту за місцем проживання. З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків, свідоцтво про народження дитини, а також копію офіційно укладеного з нянею договору. Крім того, потрібно написати заяву на отримання компенсації й надати документи, що підтверджують оплату послуг няні (квитанції, чеки, виписки з банківського рахунку тощо).

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Строк подачі документів – місяць із моменту укладення угоди з нянею. Крім того, щомісяця до 5 числа потрібно надавати документи про оплату праці няні. В уряді обіцяють, що це можна буде зробити в управлінні соцзахисту або електронною поштою. Рішення про нарахування компенсації ухвалюють місцеві органи соцзахисту протягом 10 днів від дати подання документів.

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