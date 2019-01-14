Як мамам з Кіровоградщини отримати компенсацію за послуги няні від держави?

З 1 січня 2019 року запрацював урядовий проект «Муніципальна няня» з підтримки молодих батьків.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Центру громадського моніторингу та контролю.

У рамках проекту держава компенсує частину витрат на послуги няні для дітей до 3-х років. Сума відшкодування рівна розміру прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, станом на сьогодні це 1626 гривень на місяць, окрім цього соціальні виплати на дитину виплачуються окремо.

Жодних зобов’язань виходити із декретної відпустки через «Муніципальну няню» немає, мама може не виходити на роботу, а просто наймати няню для допомоги. На компенсацію за послугу можуть розраховувати як батьки, які працюють, так і ті, хто перебуває у декретній відпустці.

Які умови відшкодування? Згідно з постановою Кабміну, батьки самі шукають і обирають фахівця. Єдина обов’язкова умова для компенсації від держави – це офіційне працевлаштування доглядальниці.

Як оформити? Для оформлення державної допомоги батькам потрібно звернутись у відділ соцзахисту за місцем проживання. З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків, свідоцтво про народження дитини, а також копію офіційно укладеного з нянею договору. Крім того, потрібно написати заяву на отримання компенсації й надати документи, що підтверджують оплату послуг няні (квитанції, чеки, виписки з банківського рахунку тощо).

Строк подачі документів – місяць із моменту укладення угоди з нянею. Крім того, щомісяця до 5 числа потрібно надавати документи про оплату праці няні. В уряді обіцяють, що це можна буде зробити в управлінні соцзахисту або електронною поштою. Рішення про нарахування компенсації ухвалюють місцеві органи соцзахисту протягом 10 днів від дати подання документів.