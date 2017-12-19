Як мешканцям Кіровоградщини з інвалідністю отримати допомогу по безробіттю?

Громадяни з інвалідністю потребують особливої уваги, оскільки їм важко конкурувати на ринку праці в сучасних умовах.

Тож, одним із пріоритетних напрямів роботи Державної служби зайнятості є надання особам цієї категорії адресних соціальних послуг щодо сприяння їх трудовій реабілітації та працевлаштуванню.

Основний напрямок у роботі з інвалідами – мотивація їх до праці, навчання самопрезентації та веденню співбесіди з роботодавцями, складання резюме, розміщення його на сайтах з пошуку роботи.

Реєстрація громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться державною службою зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування за умови пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту.

Людина з інвалідністю під час реєстрації в державній службі зайнятості надає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та індивідуальну програму реабілітації.

Статус безробітного надається особам за їх особистою заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у державній службі зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування інваліда.

Право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі.

Допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.

Підбір підходящої роботи для інвалідів здійснюється відповідно до їхніх професійних навичок, знань, вимог індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці.

У разі неможливості підібрати роботу, яка відповідає професійним навичкам громадянина, або якщо у громадянина немає необхідної професійної кваліфікації чи він втратив здатність виконувати роботу за попередньою професією, державною службою зайнятості здійснюється професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації особи, зареєстрованої в службі зайнятості як безробітна.

Професійна підготовка за робітничими професіями, підвищення кваліфікації та перепідготовка інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку у державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до чинного законодавства не мають права на допомогу по безробіттю, здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів з послідуючим гарантованим працевлаштуванням.

Звернувшись до центру зайнятості, людина з інвалідністю гарантовано може отримати комплекс профорієнтаційних послуг. А саме отримати інформацію щодо нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення; контактів установ та організацій, які надають послуги та допомогу інвалідам, підприємств, що мають робочі місця для осіб з інвалідністю, можливостей отримання професійної освіти за направленням центру зайнятості, навчальних закладів, що здійснюють професійне навчання інвалідів, професій та спеціальностей, за якими здійснюється навчання в центрах професійної реабілітації інвалідів тощо.

Крім того, бажаючі можуть взяти участь у семінарах з техніки пошуку роботи, легальної зайнятості та за іншою тематикою, а також отримати індивідуальні консультації щодо вибору професії або місця роботи, складання ефективного резюме.

Бажаючим розмістити своє резюме або підшукати підходящу роботу в мережі Інтернет надається відповідна допомога.