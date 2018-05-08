Як на Олександрійщині долають сільське безробіття

У сучасних умовах підвищення конкурентоспроможності робочої сили за рахунок організації професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації – один з пріоритетних напрямків роботи служби зайнятості.

Позитивним прикладом співпраці з роботодавцями є плідна взаємодія з сільськогосподарським виробничим кооперативом ім. Фрунзе, який багато років очолює досвідчений керівник Михайло Гончаренко. Наразі підприємство налічує більше 200 працівників, керівництво якого приділяє багато уваги створенню відповідних умов праці для своїх робітників: транспортна доступність, проживання у гуртожитку, харчування в їдальні, гнучкий графік роботи, пільги для жінок.

За допомогою центру зайнятості СВК ім. Фрунзе постійно веде підбір працівників, активно бере участь у ярмарках вакансій та послуг служби зайнятості, Днях роботодавця та інших масово-довідкових заходах.

Тож цьогоріч підприємством надано 66 вакансій, за сприяння служби зайнятості було проведено стажування 58 осіб безпосередньо на робочому місці (трактористи, слюсарі з ремонту сільськогосподарської техніки, водії автотранспортних засобів тощо), які вже працевлаштовані на підприємство.